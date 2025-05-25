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Книга тульского писателя Игоря Крюкова была представлена на книжном салоне в Санкт-Петербурге
Фото предоставлены Игорем Крюковым.

Книга тульского писателя Игоря Крюкова была представлена на книжном салоне в Санкт-Петербурге

XX Санкт-Петербургский международный книжный салон прошел с 22 по 25 мая на Дворцовой площади.

Жители города на Неве и гости северной столицы могли познакомиться с книгой «Все, кто оборонял, освобождал Тульскую землю, и невероятные подвиги воинов», которую написал Игорь Крюков в соавторстве с ветераном Великой Отечественной войны, разведчицей Лидией Глуховой.

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Содержание книги основано на архивных данных, публикациях военных лет, воспоминаниях фронтовиков. 

— Для меня огромная честь, что это произведение находится сейчас на Дворцовой площади в Петербурге, в городе-герое Ленинграде, на такой престижной выставке в год Защитника Отечества и празднования восьмидесятилетия Великой Победы, — рассказал Myslo Игорь Крюков. — Основная тема салона — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год Защитника Отечества.

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Я хотел бы особенно поблагодарить издательство «СВАМИЯ», что они взяли это произведение и представляют его на книжном салоне в Санкт-Петербурге. Я уверен, тем самым мы вместе поднимаем престиж нашего региона, показываем, что в Тульской области издаются такие книги и представляются широкому кругу людей по всей стране.

Напомним,что 9 мая книга «Все, кто оборонял, освобождал Тульскую землю, и невероятные подвиги воинов» была презентована тульским читателям в Музее оружия. 

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