В Тульской области обновят более 20 км дорог, ведущих к туристическим объектам и местам отдыха

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из архива Myslo.

Одним из значимых объектов обновления станет автомобильная дорога «Тула-Белёв» – подъезд к населенному пункту Дубна, в котором расположена усадьба Мосоловых. Этот памятник истории и архитектуры тесно связан с развитием металлургического производства в России.

Основанная в XVIII веке династией промышленников Мосоловых усадьба сегодня превращена в современный музейный комплекс, привлекающий внимание туристов и исследователей. Ремонт участка протяженностью более 3 км уже выполнен на 45%, что позволит в ближайшие месяцы обеспечить беспрепятственный доступ к этому месту.

Еще одно важное направление работ – участок дороги «Богородицк-Епифань», ведущая к Романцевским горам в Кондуках — природному объекту высокой туристической привлекательности. Бывшие угольные карьеры, преобразованные временем и стихией, сегодня представляют собой живописный ландшафт с водоёмами изумрудных и бирюзовых оттенков, который стал визитной карточкой региона.

Дорожные работы на данном участке выполнены на 36%, а их завершение откроет новые возможности для развития экологического туризма и проведения культурных мероприятий на открытом воздухе.

Особое внимание уделяется инфраструктуре, связанной с дворцово-парковым ансамблем графов Бобринских в Богородицке. Этот архитектурный шедевр, созданный по указу Екатерины II для её сына Алексея Бобринского, входит в число ключевых объектов культурного наследия федерального значения. Современный музей и парк ежегодно принимают тысячи посетителей, а ремонт прилегающей дороги обеспечит ещё больший поток туристов.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также ведётся ремонт участка автомобильной дороги «Голодское-Суворов-Одоев», которая ведёт к Дому-музею имени Александра Чекалина в селе Песковатское. Это место хранит память о подвиге шестнадцатилетнего Героя Советского Союза Александра Чекалина, чья история стала символом мужества и патриотизма. Дорожные работы здесь выполнены на 42%.

На ремонтируемых участках региональных дорог полностью заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины щебнем, восстановят съезды, обустроят остановочные площадки и пешеходные зоны.

Отдельного упоминания заслуживает ремонт улицы Володарского в городе Венёве, где расположен туристско-информационный центр. Работы, включающие замену асфальта, обустройство тротуаров, установку новых автобусных павильонов и элементов искусственной дорожной неровности, уже выполнены на 20%.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 34 автомобильные дороги регионального и местного значения общей протяжённостью 92 км. На сегодняшний день работы ведутся на 22 объектах, включая 7 региональных и 15 местных дорог в 7 муниципалитетах.