В «Добродее» пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй»

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

24 мая с 12.00 до 19.00 ремесленный двор «Добродей» примет X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй». Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Музейное лето в Туле».

Участниками мероприятия станут 16 коллективов из Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Московской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской, Самарской областей и Республики Мордовия.

В программе:

12.00 — 13.30 — вокальный конкурс участников фестиваля-конкурса на главной сцене,

12.00 — 18.00 — работа интерактивных площадок. Всех желающих пригласят разучить бытовые танцы и спеть частушки под гармонь.

16.00 — 17.00 — концерт заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области Оренбургского войскового казачьего общества ансамбль казачьей песни «Станичники», Магнитогорск.

17.00 — 19.00 — вечерка вместе с творческим объединением «Гуляйте, ребята!» из Москвы.

Также посетителей ждут различные мастер-классы.

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б. Вход свободный. 0+