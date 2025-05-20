Тульские школьники освоили финансовую безопасность

Эксперты Банка России рассказали школьникам и студентам, как уберечься от мошенников и не стать дропером.

Завершилась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. В вебинарах Банка России приняли участие более 28 тысяч тульских школьников и учащихся колледжей.

В весеннюю сессию прошло более 850 прямых эфиров по 29 темам финансовой грамотности и профориентации. К ним можно было подключиться как индивидуально, так и всем классом. Занятия были посвящены таким темам, как управление финансами, кредитование, инвестирование, цифровой рубль, предпринимательство, налоги и др. Одной из самых популярных тем стала финансовая безопасность. Эксперты Банка России рассказали школьникам и студентам, как уберечься от мошенников и не стать дропером.

Осенняя сессия просветительского проекта стартует после летних каникул. Уроки впервые будут проходить в игровом формате. Школьники и студенты по ходу игры будут помогать супергероям. Как показывает практика, такая игровая подача учебного материала повышает интерес молодежи и помогает усваивать сложные темы, уточнили в тульском отделении Банка России.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Следите за новостями проекта на сайте.