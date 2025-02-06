В парке «Патриот» появится масштабное керамическое панно

В Музее обороны Тулы наградили победителей творческого конкурса «Победа. Память. Будущее». Участники — дети от 9 до 17 лет со всей Тульской области — прислали на конкурс несколько сотен рисунков. Работы прошли тщательный отбор: выбирали и жюри конкурса, и туляки — с помощью онлайн-голосования.

10 лучших работ представили в зале «Памяти и славы» Музея обороны Тулы. Их авторы получили дипломы и памятные подарки.

Как сообщили в Тульском музейном объединении, в дальнейшем на основе двух лучших работ создадут керамическое панно размером 2,5 на 1,6 м. На встрече презентовали его эскиз.





Организаторами конкурса «Победа. Память. Будущее» выступили Народный фронт, Тульская гордума, Историко-патриотическая организация — «Русь», Центр традиционной тульской керамики, региональное отделение Российского военно-исторического общества, при поддержке правительства Тульской области.