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В парке «Патриот» появится масштабное керамическое панно

В парке «Патриот» появится масштабное керамическое панно

Оно будет посвящено 80-летию Великой Победы.

В Музее обороны Тулы наградили победителей творческого конкурса «Победа. Память. Будущее». Участники — дети от 9 до 17 лет со всей Тульской области — прислали на конкурс несколько сотен рисунков. Работы прошли тщательный отбор: выбирали и жюри конкурса, и туляки — с помощью онлайн-голосования. 

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10 лучших работ представили в зале «Памяти и славы» Музея обороны Тулы. Их авторы получили дипломы и памятные подарки. 

Как сообщили в Тульском музейном объединении, в дальнейшем на основе двух лучших работ создадут керамическое панно размером 2,5 на 1,6 м. На встрече презентовали его эскиз.

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Организаторами конкурса «Победа. Память. Будущее» выступили Народный фронт, Тульская гордума, Историко-патриотическая организация — «Русь», Центр традиционной тульской керамики, региональное отделение Российского военно-исторического общества, при поддержке правительства Тульской области.

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