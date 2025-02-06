Венера, Авдей и Василиса-Виктория: названы самые редкие имена новорожденных в Туле

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В январе в Тульской области родились 353 девочек и 389 мальчиков.

Чаще всего детей называли: Анна, Виктория, Ева, София, Варвара, Василиса, Александр, Артём, Максим, Марк, Арсений, Михаил и Тимофей.

Редкими именами стали Руфина, Оливия, Нигора, Венера, Лука, Демид, Авдей и Адам. Одна девочка получила двойное имя Василиса-Виктория.

За месяц в регионе связали себя узами брака 454 пары, при этом средний возраст женихов составил 34 года, а невест — 37 лет. Кроме того, было оформлено 384 развода.

Напомним, ранее мы рассказывали, что детям хотят разрешить менять имя в случае травли. Сменить имя без участия родителей можно будет только в том случае, если оно необычное.