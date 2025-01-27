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В Тульской области вводят новые требования по благоустройству общественных пространств
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области вводят новые требования по благоустройству общественных пространств

До конца марта чиновники сформируют план работ по существующим объектам.

Сегодня, 27 января, на оперативном совещании чиновники обсудили единые подходы к благоустройству общественных пространств. Они разработаны по поручению главы региона Дмитрия Миляева и будут рекомендованы для использования в муниципалитетах. В них прописаны единые подходы к благоустройству 11 видов общественных пространств. 

Например, для пляжных зон вне зависимости от вместимости рекомендовано наличие спасательного поста, биотуалета, урн, раздевалок. Дополнительный перечень позволяет обустраивать волейбольную площадку, игровую зону, парковку, устанавливать душевые, навесы и шезлонги.

Воинские захоронения, имеющие специальный статус, должны иметь входную зону с вывеской, ритуальную зону с покрытием из брусчатки и местом для установки мемориала, зону захоронений с круглосуточным проходом, скамейки, хозяйственную зону с местом для сбора мусора и емкостями с водой.

Детские площадки представлены 17 типовыми проектами. Все оборудование, используемое в проектах, имеет срок службы не менее 10 лет. Рекомендации предусматривают спортивные площадки семи типов по трем направлениям: силовые, универсальные и многофункциональные.

Разработаны универсальные площадки для выгула и дрессировки собак.

Дмитрий Миляев поручил министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову утвердить рекомендации и взять их в работу до конца февраля. А также — до конца марта сформировать план работы по существующим объектам на этот год и определить объем необходимого финансирования.

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Автор:
сегодня, в 16:39 +1
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