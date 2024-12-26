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Владимир Машков снялся в исторической картине «В списках не значился»
Фото НТВ.

Владимир Машков снялся в исторической картине «В списках не значился»

В широкий прокат фильм (16+) выйдет 1 мая 2025 года и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер), получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость…

Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.

Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.

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Уроженец Тулы Владимир Машков, продюсер и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича:

— Это непростая история как для создателей, так и для будущих зрителей. Но вместе с тем в ней есть невероятная сила от осознания того, что всё это было реально. Наша съёмочная группа знает, как делать большое кино: художники — как построить уникальные декорации, оператор — как увидеть и подхватить эмоцию, почувствовать кадр, режиссёр — как максимально погрузиться в историю и передать её зрителям.

Сначала у нас были эмоционально тяжёлые съёмки в Бресте, мы понимали, что находимся непосредственно на месте тех страшных событий.

Затем мы работали на территории кинопарка «Москино», где в максимально сжатые сроки возвели огромные декорации, воссоздающие Брестскую крепость.

Если взглянуть на общие планы крепости, то можно увидеть, насколько точно — по фотографиям и чертежам — воссоздано это пространство. Надеюсь, что в будущем декорации ещё послужат кинематографистам и тем, кто будет приезжать в кинопарк посмотреть, как выглядел этот кусочек Бреста, который враг столь безжалостно пытался стереть с лица земли.


В фильме приняли участие молодые актёры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова. 

Съёмки картины прошли в Беларуси — в Минске и Бресте, а также в Московской области — на территории кинопарка «Москино», где были выстроены масштабные натурные декорации Брестской крепости, общая площадь которых составила 42 000 м².

Премьера фильма «В списках не значился» в кинотеатрах состоится 1 мая 2025 года.

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