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Тулякам рассказали, как сбалансировать рацион после новогодних праздников

Тулякам рассказали, как сбалансировать рацион после новогодних праздников

Главный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа предлагает эффективный план возвращения к здоровому питанию после обильного застолья.

Вот несколько ключевых рекомендаций:

  • Постепенный переход к здоровому питанию. Не стоит резко ограничивать себя в еде. Снижайте количество потребляемых калорий и жиров постепенно.
  • Больше овощей и фруктов. Обогатите свой рацион свежими овощами и фруктами, богатыми витаминами, минералами и клетчаткой. Это улучшит пищеварение и общее самочувствие.
  • Меньше сахара и жиров. Сократите потребление сладких и жирных блюд, заменяя их более легкими и полезными альтернативами.
  • Достаточное количество воды. Пейте много воды — это поможет организму восстановиться и улучшит обмен веществ.
  • Дробное питание. Вместо трех больших приемов пищи переходите на 5-6 небольших порций в течение дня. Это позволит поддерживать стабильный уровень энергии и предотвратит переедание.
  • Физическая активность. Регулярные тренировки помогут сжечь лишние калории и улучшат общее самочувствие. Выберите вид физической активности, который вам нравится.
  • Планирование питания. Составление меню на день или неделю поможет избежать спонтанных перекусов и обеспечит более разнообразный и сбалансированный рацион.
  • Внимательность к сигналам тела. Учитесь различать настоящий голод от желания поесть из-за привычки или эмоций.

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