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Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК-2025» открывает прием заявок

Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК-2025» открывает прием заявок

Легендарный тульский фестиваль начинает 17-й сезон.

«МолоТняК-2025» ждет участников — яркие молодые и амбициозные музыкальные проекты с авторским материалом не менее трех песен.

Возраст участников — обязательно до 30 лет. Подробные правила и заявки в группе фестиваля в ВК.

Фестиваль пройдет на разных концертных площадках города. Отборочные концерты ждем в феврале. Финал — в апреле.

Правила фестиваля:

  • Группа из Тулы или Тульской области может принимать участие в конкурсе. Группы из других городов смогут сыграть вне конкурса.
  • Участники группы — не старше 30 лет.
  • Только собственный материал с программой не менее трех песен.
  • Отсутствие ненормативной лексики во время выступления.

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Событие
Молотняк2025
Место
Тула
 

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