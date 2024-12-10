Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК-2025» открывает прием заявок

«МолоТняК-2025» ждет участников — яркие молодые и амбициозные музыкальные проекты с авторским материалом не менее трех песен.

Возраст участников — обязательно до 30 лет. Подробные правила и заявки в группе фестиваля в ВК.

Фестиваль пройдет на разных концертных площадках города. Отборочные концерты ждем в феврале. Финал — в апреле.

Правила фестиваля:

Группа из Тулы или Тульской области может принимать участие в конкурсе. Группы из других городов смогут сыграть вне конкурса.

Участники группы — не старше 30 лет.

Только собственный материал с программой не менее трех песен.

Отсутствие ненормативной лексики во время выступления.

12+