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Тульские картины покажут в Музее искусства Санкт-Петербурга

Тульские картины покажут в Музее искусства Санкт-Петербурга

Картины из фондов Тульского музея изобразительных искусств вошли в масштабную экспозицию.

Тульское музейное объединение представляет на выставке «Анималистика. И в шутку, и всерьез» четыре картины из фондов ТМИИ. Партнерами проекта стали 36 музеев, галерей и частных коллекционеров. 

В экспозиции представлено более 150 работ — живопись, графика, скульптура — не только мастеров, непосредственно посвятивших свою жизнь изучению жизни животных, но и тех творцов, которые вовсе не позиционировали себя в качестве анималистов.

Анималистический жанр раскрывается на выставке через разные тематические блоки: портрет, животные на природе, взаимоотношения человека и животных. 

Из фондов Тульского музея изобразительных искусств в Санкт-Петербург отправились четыре работы: две картины Константина Евтеева: «Хозяйка положения» и «Женщина с белой кошкой», «Откровение» Ирины Затуловской и «Ворона» Рубена Варшамова. 

Выставка открывается 18 декабря. 0+
 

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