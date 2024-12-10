Тульские картины покажут в Музее искусства Санкт-Петербурга

Тульское музейное объединение представляет на выставке «Анималистика. И в шутку, и всерьез» четыре картины из фондов ТМИИ. Партнерами проекта стали 36 музеев, галерей и частных коллекционеров.

В экспозиции представлено более 150 работ — живопись, графика, скульптура — не только мастеров, непосредственно посвятивших свою жизнь изучению жизни животных, но и тех творцов, которые вовсе не позиционировали себя в качестве анималистов.

Анималистический жанр раскрывается на выставке через разные тематические блоки: портрет, животные на природе, взаимоотношения человека и животных.

Из фондов Тульского музея изобразительных искусств в Санкт-Петербург отправились четыре работы: две картины Константина Евтеева: «Хозяйка положения» и «Женщина с белой кошкой», «Откровение» Ирины Затуловской и «Ворона» Рубена Варшамова.

Выставка открывается 18 декабря. 0+

