За неделю 4125 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

По данным Роспотребнадзора, эпидемии в регионе нет.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 4125 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги. По данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает избегать контактов с заболевшими, сократить время пребывания в местах скопления людей, почаще мыть руки. А при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ остаться дома и вызвать врача.