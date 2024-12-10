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За неделю 4125 жителей Тульской области подхватили ОРВИ
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За неделю 4125 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, эпидемии в регионе нет.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 4125 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги. По данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает избегать контактов с заболевшими, сократить время пребывания в местах скопления людей, почаще мыть руки. А при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ остаться дома и вызвать врача.

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сегодня, в 14:10 +1
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