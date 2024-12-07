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В Туле состоялся фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями

В Туле состоялся фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями

В этом году финал объединил 130 ребят из разных уголков Тульской области, которые презентовали порядка 170 творческих работ.

В первую неделю декабря традиционно проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. 6 декабря Тульском театре юного зрителя состоялся XXVII областной фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Шаги к успеху».

Программа фестиваля состояла из концерта художественной самодеятельности и выставки творческих работ. Конкурс проводится в двух номинациях: декоративно – прикладное и художественное творчество. Конкурсные работы ребята представили на выставке фестиваля. Это картины, написанные маслом, живопись цветной шерстью, рисунки гуашью, шитые и вязаные игрушки, поделки и изделия из полимерной глины, цветочные композиции, аппликации, поделки из пластилина и кожи. Также свои таланты на сцене представили юные чтецы, вокалисты, танцоры и музыканты. 

По итогам фестиваля каждый участник получил диплом победителя и памятный подарок. Артисты театра юного зрителя подарили юным участникам просмотр спектакля «Снежная королева».

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вчера, в 21:21 +5
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