Писатель Павел Басинский расскажет тулякам «Подлинную историю Константина Левина»

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Зачем в романе нужен этот персонаж? Как Левин отражается в других героях — Облонском, Вронском, Анне и даже ее муже? Почему Анна бросается под поезд, а Левин продолжает жить? На эти и другие вопросы Павел Басинский ответит в своем выступлении в Ясной Поляне.

Книга «Подлинная история Константина Левина» — пока что последнее исследование писателя в области изучения наследия Льва Толстого. Два года назад Павел Басинский стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» за роман «Подлинная история Анны Карениной». Сам автор называет две свои книги об «Анне Карениной» «признанием в любви к этому роману» и обозначает жанр своей новой работы как «исследование и опыт прочтения Толстого».

— Ровно половина романа Льва Толстого «Анна Каренина» посвящена не истории измены Анны мужу и ее любви к Вронскому, а истории любви Константина Левина к Кити Щербацкой и его жизни в деревне. Эту вторую часть романа не очень любят кинематографисты, да и многие читатели ее пропускают, считая скучной. Но для Толстого она, быть может, была важнее первой, — считает Павел Басинский.

Встреча с Павлом Басинским состоится 3 ноября в 17.00 в Доме культуры «Ясная Поляна». Автор представит свою одноименную книгу, которая вышла в прошлом году. Лекция «Подлинная история Константина Левина» пройдет в рамках акции «Ночь искусств», тема которой — «Россия объединяет».