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«УК ничего не делала, а теперь вообще бросает нас»: жители тульских Комарок утонули в сточных водах

«УК ничего не делала, а теперь вообще бросает нас»: жители тульских Комарок утонули в сточных водах

В редакцию Myslo обратились жители тульского поселка Комарки.

Жильцы домов № 17, 19, 21, 15 по ул. Комарской рассказали, что подвалы их домов давно затопило, но управляющая компания ничего не хочет делать.

— Нас обслуживает УК «Гамма», — рассказал местный житель Алексей. — С затопленными подпольями мы живем давно, УК меняются, и никто ничего не делает. Круглый год у нас сырость, жуткие запахи и антисанитария, летом — еще и дикое количество комаров. 

Просили сделать освещение в подъездах — кормят завтраками три месяца, говорят: «Электрики заняты».

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К слову, подвалы в домах на ул. Комарской действительно затоплены давно. Корреспонденты Myslo убеждались в этом сами еще в прошлом году. Читайте наш большой репортаж «Тульские „Кошмарки“: как живут люди в бывшей „резервации“ для алкоголиков».

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А недавно УК развесила по домам объявления следующего содержания:

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— Выходит дело, бросают нас! — говорит Алексей. — Да, понимаем, у нас есть неплательщики. Но в моем доме № 17 таких — всего две квартиры. А УК считает, будто им должен весь дом. Пусть в суд на них подают и с долгами сами разбираются, отдельно от всех остальных жителей. К тому же, долги эти явно накопленные, а эта УК у нас меньше года.

Жители просят вмешаться в дело прокуратуру.

 

Недавно Myslo рассказывал историю жителей ул. Клюева, которые остались без управляющей компании — она отказалась от домов. Что делать, если бросила УК, — читайте в материале.

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