Владимир Машков приступил к съемкам в исторической картине «В списках не значился»

Фото предоставлены НТВ.

Картина режиссёра Сергея Коротаева расскажет о лейтенанте Николае Плужникове — последнем защитнике легендарной Брестской крепости, который сражался с фашистами до последнего вздоха.

Одну из главных ролей исполнит художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

Премьера фильма приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер), получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест.

Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война.

Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.

Владимир Машков, продюсер и актёр фильма:

— Очень рад, что картина, о которой я давно мечтал, «В списках не значился» по повести Бориса Васильева, создаётся совместно с замечательной командой профессионалов: продюсером Тимуром Вайнштейном, режиссёром Сергеем Коротаевым и оператором Игорем Гринякиным. Также моей давней мечтой было снять фильм вместе с артистами Театра Олега Табакова и студентами нашей Театральной школы. Эта история важна ведь не только для зрителей, но и для тех, кто принимает участие в её создании. «В списках не значился» — великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаём все обстоятельства этой тяжёлой, но крайне важной для духа человека, истории.

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ:

— В следующем году мы отмечаем большой праздник — юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И мы посчитали должным сделать фильм по произведению выдающегося писателя Бориса Васильева, который сам прошёл всю войну и очень тонко описывал события тех страшных лет. Те военные картины, которые мы любим, — «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты…», «Офицеры» — были сняты по его произведениям.

Так вышло, что экранизация повести «В списках не значился» не известна широкой аудитории, хотя это, на мой взгляд, одно из самых сильных произведений о войне.

И фильм, съёмки которого сейчас идут в стенах Брестской крепости станет не просто большим событием, а очень важной вехой в создании военно-патриотического кино.

Важной особенностью нашего проекта является то, что мы делаем его совместно с Московским театром Олега Табакова и его художественным руководителем Владимиром Машковым, и главные роли в фильме исполнят студенты театральной школы и актёры театра во главе с Владимиром Машковым.



В фильме играют как начинающие, так и опытные актёры: Владислав Миллер, Алёна Морилова, Павел Чернышёв, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин и многие другие.

В фильме задействована практически вся труппа Театра Олега Табакова, многие из которых на этапе подготовки прошли курсы молодого бойца образца 1941 года.

Съёмки картины проходят в Московской области и Беларуси. На улицах Минска и Бреста будет воссоздана атмосфера довоенных городов Беларуси, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» планируются съёмки масштабных батальных сцен. Также специально для работы над фильмом на территории кинопарка «Москино» строятся масштабные натурные декорации Брестской крепости.

Проект создаётся «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы.