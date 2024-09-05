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До конца года в Туле приведут в порядок памятники и воинские захоронения
Фото пресс-службы администрации Тулы.

До конца года в Туле приведут в порядок памятники и воинские захоронения

На мемориальных знаках установят QR-коды с информацией.

В Туле к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приведут в порядок памятники и воинские захоронения. В областном центре насчитали 131 памятный объект. 

По каждому специалисты составили план мероприятий по благоустройству.

— Дополнительно на мемориальных знаках будут установлены QR-коды, ведущие на страницы с информацией о памятнике или воинском захоронении, — сообщили в пресс-службе администрации. 

Глава администрации Илья Беспалов поставил задачу до конца года отремонтировать все воинские захоронения и мемориалы. Пристальное внимание уделить и небольшим захоронениям.

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Автор:
сегодня, в 14:10 +1
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