До конца года в Туле приведут в порядок памятники и воинские захоронения

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На мемориальных знаках установят QR-коды с информацией.

В Туле к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приведут в порядок памятники и воинские захоронения. В областном центре насчитали 131 памятный объект.

По каждому специалисты составили план мероприятий по благоустройству.

— Дополнительно на мемориальных знаках будут установлены QR-коды, ведущие на страницы с информацией о памятнике или воинском захоронении, — сообщили в пресс-службе администрации.

Глава администрации Илья Беспалов поставил задачу до конца года отремонтировать все воинские захоронения и мемориалы. Пристальное внимание уделить и небольшим захоронениям.