Вильфанд пообещал новые периоды жары этим летом

Причем наивысшие температуры обычно приходятся на конец июля и начало августа.

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, заявил, что этим летом в стране предстоят еще периоды жаркой погоды, причем наивысшие температуры обычно приходятся на конец июля и начало августа.

— Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — отметил он в ходе пресс-конференции, цитируют наши коллеги stolica58.ru.

По его словам, одним из последствий изменения климата на планете является учащение волн жары.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о тенденции увеличения периодов интенсивной жары в будущем. Это будет сопровождаться увеличением опасных погодных явлений и их более частым возникновением.