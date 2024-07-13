  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Стейки из тофу, баклажаны и фалафель: где поесть постные блюда в Туле - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вильфанд пообещал новые периоды жары этим летом

Вильфанд пообещал новые периоды жары этим летом

Причем наивысшие температуры обычно приходятся на конец июля и начало августа.

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, заявил, что этим летом в стране предстоят еще периоды жаркой погоды, причем наивысшие температуры обычно приходятся на конец июля и начало августа.

— Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», — отметил он в ходе пресс-конференции, цитируют наши коллеги stolica58.ru.

По его словам, одним из последствий изменения климата на планете является учащение волн жары.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о тенденции увеличения периодов интенсивной жары в будущем. Это будет сопровождаться увеличением опасных погодных явлений и их более частым возникновением.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:15 −1
Другие статьи по темам
Событие
погодажаралето
Люди
Роман Вильфанд
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ясной Поляне выступит Народный артист России Олег Погудин
В Ясной Поляне выступит Народный артист России Олег Погудин
Ночью над Тулой можно было видеть очень красивые серебристые облака. Фоторепортаж
Ночью над Тулой можно было видеть очень красивые серебристые облака. Фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.