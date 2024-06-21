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Туляк Алексей Сеуткин стал лучшим на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Туляк Алексей Сеуткин стал лучшим на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Они состоялись в Курске. Участники состязались в четырёх дисциплинах.

В Курске прошли Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвящённые памяти А. В. Качикина. Участники традиционно сражались в 4 дисциплинах: пожарная эстафета, 100-метровая полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице и боевое развертывание.

Участник сборной команды ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Сеуткин за 15,72 секунды  выполнил норматив кандидата в мастера спорта и поставил рекорд Тульской области в преодолении стометровой полосы с препятствиями. Это время обеспечило ему первое место в дисциплине.

Сборная команда Тульской области заняла четвертое место в дисциплине «боевое развертывание». А по итогам всех соревнований тулякам досталось пятое место в общекомандном зачёте.

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