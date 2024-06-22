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Архитектурные шедевры в акварели: в Туле открылась персональная выставка Анны-Марии Кузнецовой
Фото Тульского музейного объединения.

Архитектурные шедевры в акварели: в Туле открылась персональная выставка Анны-Марии Кузнецовой

Работы художницы можно увидеть в Выставочном зале на Красноармейском проспекте до 30 июня.

В экспозиции представлены акварельные работы и масляная живопись.
Многие картины посвящены храмовой архитектуре. Художник изобразила
действующие соборы и церкви Тулы и близлежащих областей – Свято-
Успенский кафедральный и Всехсвятский соборы, храм Двенадцати
апостолов и церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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Идея создать архитектурный цикл появилась благодаря пешим прогулкам.
Анна-Мария поделилась, что в планах есть также написать цикл,
посвященный уже утраченным храмам.

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- Мы каждый день проходим мимо архитектурных шедевров и часто даже не замечаем эту красоту, не уделяем внимание мелочам. В своих работах я хотела запечатлеть эти детали, подчеркнуть их величие, - рассказывает Анна-Мария Кузнецова.

Как отметила первый заместитель генерального директора Тульского
музейного объединения Марина Кузина, акварель – очень сложное и тонкое
искусство, овладеть которым непросто.

Интересно, что некоторые из работ были завершены буквально несколько
дней назад. Серия, посвященная писателю Ивану Бунину, на вернисаже была
представлена зрителям впервые. На картинах - дом писателя в Воронеже и
литературно-мемориальный музей в Ельце.

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На других акварельных эскизах видим статных дам XIX века на лошадях.
Несколько работ масляной живописи посвящены заокским просторам,
родным для Анны-Марии. 6+

 

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Люди
Анна-Мария Кузнецова
Место
ТулаВыставочный зал

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