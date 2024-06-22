Архитектурные шедевры в акварели: в Туле открылась персональная выставка Анны-Марии Кузнецовой

Фото Тульского музейного объединения.

Работы художницы можно увидеть в Выставочном зале на Красноармейском проспекте до 30 июня.

В экспозиции представлены акварельные работы и масляная живопись.

Многие картины посвящены храмовой архитектуре. Художник изобразила

действующие соборы и церкви Тулы и близлежащих областей – Свято-

Успенский кафедральный и Всехсвятский соборы, храм Двенадцати

апостолов и церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Идея создать архитектурный цикл появилась благодаря пешим прогулкам.

Анна-Мария поделилась, что в планах есть также написать цикл,

посвященный уже утраченным храмам.

- Мы каждый день проходим мимо архитектурных шедевров и часто даже не замечаем эту красоту, не уделяем внимание мелочам. В своих работах я хотела запечатлеть эти детали, подчеркнуть их величие, - рассказывает Анна-Мария Кузнецова.

Как отметила первый заместитель генерального директора Тульского

музейного объединения Марина Кузина, акварель – очень сложное и тонкое

искусство, овладеть которым непросто.

Интересно, что некоторые из работ были завершены буквально несколько

дней назад. Серия, посвященная писателю Ивану Бунину, на вернисаже была

представлена зрителям впервые. На картинах - дом писателя в Воронеже и

литературно-мемориальный музей в Ельце.

На других акварельных эскизах видим статных дам XIX века на лошадях.

Несколько работ масляной живописи посвящены заокским просторам,

родным для Анны-Марии. 6+