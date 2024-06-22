Архитектурные шедевры в акварели: в Туле открылась персональная выставка Анны-Марии Кузнецовой

В экспозиции представлены акварельные работы и масляная живопись.
Многие картины посвящены храмовой архитектуре. Художник изобразила
действующие соборы и церкви Тулы и близлежащих областей – Свято-
Успенский кафедральный и Всехсвятский соборы, храм Двенадцати
апостолов и церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Идея создать архитектурный цикл появилась благодаря пешим прогулкам.
Анна-Мария поделилась, что в планах есть также написать цикл,
посвященный уже утраченным храмам.
- Мы каждый день проходим мимо архитектурных шедевров и часто даже не замечаем эту красоту, не уделяем внимание мелочам. В своих работах я хотела запечатлеть эти детали, подчеркнуть их величие, - рассказывает Анна-Мария Кузнецова.
Как отметила первый заместитель генерального директора Тульского
музейного объединения Марина Кузина, акварель – очень сложное и тонкое
искусство, овладеть которым непросто.
Интересно, что некоторые из работ были завершены буквально несколько
дней назад. Серия, посвященная писателю Ивану Бунину, на вернисаже была
представлена зрителям впервые. На картинах - дом писателя в Воронеже и
литературно-мемориальный музей в Ельце.
На других акварельных эскизах видим статных дам XIX века на лошадях.
Несколько работ масляной живописи посвящены заокским просторам,
родным для Анны-Марии. 6+