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Дмитрий Миляев пообщался с жителями Белёвского района
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Дмитрий Миляев пообщался с жителями Белёвского района

22 июня в ходе рабочей поездки в Белёвский район врио губернатора Дмитрий Миляев посетил парк города.

В прошлом году был реализован проект «ПРОпаркъ. Комплексное благоустройство парка в г. Белев», ставший победителем Всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». 

Территория почти 2 гектара тематически поделена на четыре зоны: центральную, прогулочную, активную и детскую. В парке сделано озеленение, проложена сеть дорожек, установлены современное освещение, детская и спортивная площадки, качели и арт-объекты. Здесь построен крупнейший в регионе памп-трек. Пространство стало центром притяжения для белёвцев и гостей города всех возрастов.

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В парке Дмитрий Миляев пообщался с жителями города. 

— Для меня важно своими глазами видеть, как живут люди. Поездки в районы в моем рабочем графике — на постоянной основе: контролирую качество работ и сроки строительства важных объектов, — сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев посетил Спасо-Преображенский Крестовоздвиженскиймужской монастырь. Это единственный в Тульском крае полностью сохранившийся архитектурный ансамбль кон. XVII–XIX вв.

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Благодаря поддержке Алексея Дюмина Крестовоздвиженский храм был отреставрирован в рамках 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.

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