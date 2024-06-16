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«Музейное лето в Туле»: в Арсеньево впервые прошел масштабный фестиваль искусств имени Даргомыжского

«Музейное лето в Туле»: в Арсеньево впервые прошел масштабный фестиваль искусств имени Даргомыжского

Первый в России фестиваль, посвященный реформатору русской оперы Александру Сергеевичу Даргомыжскому, состоялся 15 июня.

Мероприятие прошло на малой родине композитора в деревне Дорогомыжка и в поселке Арсеньево.

От имени временно исполняющего обязанности Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей фестиваля приветствовала заместитель председателя Правительства региона Ольга Гремякова.

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«В маленьком поселке Арсеньево состоялось большое культурное событие – фестиваль искусств «ДаргоФест», который проходит в рамках масштабного культурно-просветительского проекта «Музейное лето в Туле». Этот фестиваль способствует развитию разных жанров искусства, культуры и народного творчества, популяризации наследия нашего именитого земляка -  Александра Даргомыжского. Рада, что в фестивале приняло участие большое количество молодежи и семей с детьми», – сказала Ольга Гремякова.

Заместитель председателя Правительства региона отметила, что нацпроект «Культура» открывает новые возможности для прикосновения к большому искусству, в том числе в малых городах нашей страны.

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Главным событием фестиваля стало концертное исполнение оперы «Русалка» в постановке артиста театра Новой Оперы им. Е.В. Колобова Анджея Белецкого при участии солистов Большого и других московских театров, Тульского государственного хора, коллективов Тульской области.

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«Сегодня у нас яркое событие: на родине Даргомыжского звучит музыка этого великого композитора. Доступ к высокому искусству должны иметь жители не только крупных городов, но и отдаленных уголков. Чем чаще в наших малых городах будет представлено русское искусство, тем более насыщенной и интересной будет культурная жизнь регионов. 

Я благодарю артистов московских театров, наши учреждения культуры и творческие коллективы, жителей области и гостей региона, которые приехали сюда. Убеждена, что следующий фестиваль имени Даргомыжского, который будет посвящен русской культуре XIX века, будет иметь не меньший успех!» - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа.

Творческие коллективы Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского исполнили традиционные русские песни и народные игры первой четверти XIX века. На площадках проходили художественные мастер-классы, пленэры, перформанс на лучшии? эскизныи? проект Дома Даргомыжского, образ пушкинской русалки. 

На главной сцене фестиваля студенты колледжа исполнили вокальные произведения композитора разных периодов творчества, в том числе в современной аранжировке.

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Фестиваль искусств «ДаргоФест» в Арсеньевском районе станет ежегодным.

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