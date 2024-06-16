Дмитрий Миляев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Уважаемые мусульмане Тульской области и всей России!
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Он напоминает о важности таких основополагающих ценностей, как милосердие, человеколюбие и сострадание, служит сохранению духовных традиций ислама, объединяет верующих в их стремлении к благим помыслам и поступкам.
Своими делами мусульманские общины Тульской области неизменно способствуют укреплению межнационального диалога, поддержанию мира и согласия в обществе.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо жителей Тульской области!
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.