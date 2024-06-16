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Дмитрий Миляев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Дмитрий Миляев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Он поблагодарил мусульманские общины за укрепление межнационального диалога, поддержание мира и согласия.

Уважаемые мусульмане Тульской области и всей России!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Он напоминает о важности таких основополагающих ценностей, как милосердие, человеколюбие и сострадание, служит сохранению духовных традиций ислама, объединяет верующих в их стремлении к благим помыслам и поступкам. 

Своими делами мусульманские общины Тульской области неизменно способствуют укреплению межнационального диалога, поддержанию мира и согласия в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо жителей Тульской области!

Временно исполняющий обязанности  губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

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