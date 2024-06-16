Дмитрий Миляев поздравил тульских медиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В поздравлении врио главы региона говорится, что это праздник настоящих профессионалов, неравнодушных, ответственных людей, для которых работа стала призванием:

«Вам доверено самое ценное – спасение жизней и сохранение здоровья наших жителей. Вы работаете с разными пациентами, постоянно совершенствуете свое мастерство, осваиваете новые технологии и оборудование. Это благородный и тяжелый труд.

Правительство Тульской области со своей стороны делает все, чтобы создать для вас максимально комфортные условия. За последние годы в регионе были открыты новые корпуса детской областной больницы, построены современные перинатальный и онкологический центры, только за прошлый год отремонтирован 21 объект здравоохранения.

Но даже самая передовая медицинская техника не будет работать без квалифицированных кадров. Привлечение в отрасль новых специалистов – наша ключевая задача и мы продолжим её последовательно решать. Спасибо вам за все, что вы делаете для Тульской области и ее жителей. Желаю вам здоровья, добра и благополучия!»