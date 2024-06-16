  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поздравил тульских медиков с профессиональным праздником - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев поздравил тульских медиков с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев поздравил тульских медиков с профессиональным праздником

Третье воскресенье июня – День медицинского работника.

В поздравлении врио главы региона говорится, что это праздник настоящих профессионалов, неравнодушных, ответственных людей, для которых работа стала призванием:

«Вам доверено самое ценное – спасение жизней и сохранение здоровья наших жителей. Вы работаете с разными пациентами, постоянно совершенствуете свое мастерство, осваиваете новые технологии и оборудование. Это благородный и тяжелый труд.

Правительство Тульской области со своей стороны делает все, чтобы создать для вас максимально комфортные условия. За последние годы в регионе были открыты новые корпуса детской областной больницы, построены современные перинатальный и онкологический центры, только за прошлый год отремонтирован 21 объект здравоохранения.

Но даже самая передовая медицинская техника не будет работать без квалифицированных кадров. Привлечение в отрасль новых специалистов – наша ключевая задача и мы продолжим её последовательно решать. Спасибо вам за все, что вы делаете для Тульской области и ее жителей. Желаю вам здоровья, добра и благополучия!»

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областипоздравлениеДень медицинского работника
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Бесхозяйственность властей сыграла на руку стихии»: ливни смыли аварийную дамбу в селе Рождествено под Суворовом
«Бесхозяйственность властей сыграла на руку стихии»: ливни смыли аварийную дамбу в селе Рождествено под Суворовом
«Музейное лето в Туле»: в Арсеньево впервые прошел масштабный фестиваль искусств имени Даргомыжского
«Музейное лето в Туле»: в Арсеньево впервые прошел масштабный фестиваль искусств имени Даргомыжского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.