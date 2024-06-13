В Туле запустят проект АрхеоЛаб для детей

Два федеральных музея объединились, чтобы рассказать про археологию тульским школьникам 8-11 лет.

Специальный проект — кружок «АрхеоЛаб» — будут вести специалисты Исторического музея и Государственного музея–заповедника «Куликово поле». Площадками для занятий станут:

филиал ГИМ (ул. Металлистов, 10),

пространство «Археология» (ул. Металлистов, 8),

научный центр «Археология и реставрация» (ул. Металлистов, 1).

Посещение кружка поможет ребятам глубже узнать о событиях разных эпох. Археологи непосредственно соприкасаются с материальным наследием — артефакты, найденные во время исследований, помогают доказать или опровергнуть предположения ученых.

Кружок «АрхеоЛаб» поможет понять принципы и особенности работы археологов. Встречи со специалистами-исследователями будут проходить в интерактивном формате и касаться разных тем.

Школьники узнают о первобытном искусстве и неолитической революции, истории освоения металла и назначении царских курганов, поймут, как археология развенчивает устойчивые представления и мифы на примере эпохи викингов и событий Куликовской битвы. Участники получат практический опыт работы с историческими источниками, научатся определять, описывать, зарисовывать памятники археологии. В интерактивной части каждого занятия участники опробуют древние технологии создания изделий из глины, металла, ткани, освоят приемы изобразительного искусства первобытных людей, письма на бересте, на один день станут участниками полевой археологической экспедиции.

Специалисты филиала Исторического музея и Государственного музея–заповедника «Куликово поле» расскажут и об археологических артефактах, хранящихся в музеях. Археологическое собрание Государственного исторического музея — одно из крупнейших в мире. Оно насчитывает более полутора миллионов предметов, от палеолитических «венер» из стоянки Мальта до предметов обихода покорителей русского Севера XVII века из Мангазеи. Первыми экспонатами, внесенными в Главную инвентарную книгу Исторического музея, были браслеты бронзового века из кавказского селения Кобан. Экспозиция музея, торжественно открытая в 1883 году, представляла археологические артефакты.

Военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» расположен на месте Куликовского сражения, произошедшего 8 сентября 1380 г. Более 30 лет здесь работают археологи, изучая не только место битвы, но и исторический ландшафт, восстанавливая его первозданный облик вместе с палеоботаниками. Найденные в ходе раскопок артефакты Куликовской битвы представлены в музее.

Программа кружка состоит из 16 занятий, которые будут проходить на площадках двух музеев на улице Металлистов. Занятия с сентября 2024 года запланированы по субботам во внеучебное время, один раз в две недели.

Предварительная запись по ссылке. 6+. Количество участников ограничено.