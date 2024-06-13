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В Туле администрация, ГИБДД и миграционная служба проверят общественный транспорт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле администрация, ГИБДД и миграционная служба проверят общественный транспорт

В областной столице пройдут межведомственные рейды.

Сегодня, 13 июня, прошло совещание с представителями транспортных организаций под председательством первого заместителя главы администрации Тулы Дмитрия Ярцева.

В ходе встречи обсудили организацию работы городского муниципального и коммерческого общественного транспорта, рассмотрели статистику по обращениям граждан. Отмечено, что необходимо обращать особое внимание на качество оказания транспортных услуг, прохождение предрейсовой проверки состояния единиц техники и инструктажа водительского состава. 

Дмитрий Ярцев рассказал, что запланированы межведомственные рейды с участием представителей УГАДН, прокуратуры, отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Туле, миграционной службы на разворотных площадках транспорта и иных объектах улично-дорожной сети города. 

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