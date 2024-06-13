В Туле во время рейда ГИБДД оштрафовали восемь самокатчиков и велосипедистов

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в рамках социальной кампании «С СИМ безопасно колесим!» прошел рейд для профилактики нарушений ПДД самокатчиками и велосипедистами. Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции, минтранса, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации, инспектор отдела по делам несовершеннолетних, представители кикшеринговой организации, а также дружинники.

За два часа рейда к административной ответственности привлекли восемь водителей велосипедов и электросамокатов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП. Каждому нарушителю назначен штраф в размере 800 рублей.

Организаторы мероприятия также призывали водителей СИМ соблюдать ПДД и и раздавали им информационные буклеты.