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В Туле во время рейда ГИБДД оштрафовали восемь самокатчиков и велосипедистов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле во время рейда ГИБДД оштрафовали восемь самокатчиков и велосипедистов

Каждый нарушитель заплатит по 800 рублей штрафа.

В Туле в рамках социальной кампании «С СИМ безопасно колесим!» прошел рейд для профилактики нарушений ПДД самокатчиками и велосипедистами. Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции, минтранса, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации, инспектор отдела по делам несовершеннолетних, представители кикшеринговой организации, а также дружинники.

За два часа рейда к административной ответственности привлекли восемь водителей велосипедов и электросамокатов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП. Каждому нарушителю назначен штраф в размере 800 рублей.

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Организаторы мероприятия также призывали водителей СИМ соблюдать ПДД и и раздавали им информационные буклеты. 

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