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Галерея «Ясная Поляна» на улице Октябрьской возобновляет работу
Фото из архива Myslo.

Галерея «Ясная Поляна» на улице Октябрьской возобновляет работу

Она распахнет свои двери для посетителей 10 июня, в 103-й день рождения музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В этот день в 13.00 торжественно откроется выставка «Четыре времени года в Ясной Поляне. Возвращение».

В экспозиции — работы народного художника СССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР и Российской академии художеств Бориса Валентиновича Щербакова (1916–1995). Некоторые из них будут показаны публике впервые за шестьдесят с лишним лет.

Выставка посвящена памяти нашей коллеги Элеоноры Петровны Абрамовой (1949–2022), проработавшей в Ясной Поляне 50 лет. Будучи главным хранителем «Ясной Поляны», она принимала участие в составлении каталога картин Бориса Щербакова из музейной коллекции.

Выставка «Четыре времени года в Ясной Поляне» впервые демонстрировалась в толстовской усадьбе летом 1961 года. Впоследствии выставка в качестве передвижной была показана в разных городах РСФСР. Часть работ, представленных в экспозиции, поступила в фонды музея-усадьбы «Ясная Поляна». Именно эти картины и увидят посетители галереи.

Выставка будет работать с 12 июня по 16 октября 2024 года. Посетить ее можно будет со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Тула, ул. Октябрьская, 12.

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