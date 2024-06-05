Туляк выплатил детям 388 тысяч рублей, чтобы не стать пешеходом

Фото Алексея Пирязева

Официально мужчина нигде не работает, но приставов это не остановило.

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию по Туле находится исполнительное производство о взыскании с 45-летнего мужчины крупного долга по алиментам: туляк задолжал сыну и дочери 388 тысяч рублей.

Должник официально нигде не работал и специально не оформлял на себя какое-либо имущество.

Приставы выяснили, что у нерадивого отца есть водительское удостоверение, после чего вынесли постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством. После этого туляк полностью выплатил долг.