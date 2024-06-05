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Туляк выплатил детям 388 тысяч рублей, чтобы не стать пешеходом
Фото Алексея Пирязева

Туляк выплатил детям 388 тысяч рублей, чтобы не стать пешеходом

Официально мужчина нигде не работает, но приставов это не остановило.

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию по Туле находится исполнительное производство о взыскании с 45-летнего мужчины крупного долга по алиментам: туляк задолжал сыну и дочери 388 тысяч рублей.

Должник официально нигде не работал и специально не оформлял на себя какое-либо имущество.

Приставы выяснили, что у нерадивого отца есть водительское удостоверение, после чего вынесли постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством. После этого туляк полностью выплатил долг.

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сегодня, в 08:20 0
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Тула
 

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