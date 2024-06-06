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Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ
Фото Дмитрия Дзюбина.

Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Его заменят на итоговую годовую аттестацию.

Соответствующий законопроект собираются внести 6 июня в нижнюю палату парламента. 

Авторы инициативы в пояснительной записке указывают, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса и для подготовки к нему родителям приходится нанимать репетиторов, что может негативно сказаться на финансовом состоянии семей. Так же они указали, что есть случаи, когда школьников унижают перед процедурой ЕГЭ, и напомнили ситуацию, когда школьниц из Воронежа заставили показывать охранникам нижнее белье. 

— По факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад, — следует из пояснительной записки.

Также депутаты добавили, что обучение превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы. Кроме того, за годы существования ЕГЭ произошел значительный рост рынка репетиторских услуг, отметила депутат.

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