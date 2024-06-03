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В тульской деревне Федора Конюхова поставят памятник депутату Госдумы Артуру Чилингарову
Фото с сайта https://derevnya-konyukhova.ru/.

В тульской деревне Федора Конюхова поставят памятник депутату Госдумы Артуру Чилингарову

Он появится на аллее памятников выдающихся первопроходцев и путешественников, которую открыли 1 июня.

Памятник депутату Госдумы и полярнику Артуру Чилингарову поставят на одноименной улице в деревне Федора Конюхова в Тульской области. Об этом сообщили в ТАСС

— С Артуром Чилингаровым меня связывает многолетняя дружба. Вместе мы планировали одиночные и групповые экспедиции к Северному полюсу, Антарктиде, а также мечтали опуститься в самую глубь мирового океана — на дно Марианской впадины и установить там флаг России. Чувствую себя обязанным совершить это погружение в память о друге. В деревне путешественников Федора Конюхова в Тульской области с момента основания в 2015 году есть улица, названная в честь Артура Чилингарова. 1 июня мы открыли там аллею памятников выдающихся первопроходцев и путешественников работы скульптора Сердюкова. Теперь дополним аллею и памятником Артуру Николаевичу, — сказал Федор Конюхов.

О смерти депутата сообщили 1 июня. Ему было 84 года. Артур Чилингаров был исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, который внес огромный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. 

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