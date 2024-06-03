Спортсменка из Новомосковска выиграла чемпионат России по ММА

Фото Федерации смешанного боевого единоборства Тульской области.

Екатерина Дёмина из новомосковского центра единоборств «Юнити» стала чемпионкой России по ММА. В весовой категории 47,6 кг наша спортсменка в финале оказалась сильнее Галины Мальцевой из Пермского края. Катя выиграла единогласным решением судей.

Эта победа позволит тулячке принять участие во Всемирных Играх Дружбы 2024 года.

С победой Екатерину Дёмину поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

— В финальном поединке вы проявили стойкость, силу духа и выдающееся мастерство, достойно представили регион на крупном турнире и завоевали право отстаивать честь нашей страны на Всемирных Играх Дружбы. Тульская область гордится вами! Уверен, впереди вас ждут новые свершения. Желаю вам здоровья, благополучия, добра и дальнейших спортивных достижений!

Чемпионка тренируется под руководством вице-президента Тульской областной Федерации СБЕ (ММА) Сергея Арбузова в новомосковском Центре единоборств «Юнити».