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Спортсменка из Новомосковска выиграла чемпионат России по ММА
Фото Федерации смешанного боевого единоборства Тульской области.

Спортсменка из Новомосковска выиграла чемпионат России по ММА

С победой Екатерину Дёмину поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Екатерина Дёмина из новомосковского центра единоборств «Юнити» стала чемпионкой России по ММА. В весовой категории 47,6 кг наша спортсменка в финале оказалась сильнее Галины Мальцевой из Пермского края. Катя выиграла единогласным решением судей.

Эта победа позволит тулячке принять участие во Всемирных Играх Дружбы 2024 года.

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С победой Екатерину Дёмину поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

— В финальном поединке вы проявили стойкость, силу духа и выдающееся мастерство, достойно представили регион на крупном турнире и завоевали право отстаивать честь нашей страны на Всемирных Играх Дружбы. Тульская область гордится вами! Уверен, впереди вас ждут новые свершения. Желаю вам здоровья, благополучия, добра и дальнейших спортивных достижений!

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Чемпионка тренируется под руководством вице-президента Тульской областной Федерации СБЕ (ММА) Сергея Арбузова в новомосковском Центре единоборств «Юнити». 

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