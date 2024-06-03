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В Донском водитель экскаватора насмерть задавил женщину

В Донском водитель экскаватора насмерть задавил женщину

В СК возбуждено уголовное дело.

В Донском 22-летний гражданин Узбекистана подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, 2 июня при производстве работ по укладке асфальта рядом с домом на улице Кирова водитель экскаватора-погрузчика совершил наезд на 44-летную женщину. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, изъята документация, имеющая значение для следствия, а также назначены необходимые экспертизы.

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