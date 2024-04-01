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В тульской «Октаве» в апреле пройдут «Концерты в темноте»

В тульской «Октаве» в апреле пройдут «Концерты в темноте»

Московские артисты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представят зрителям пять уникальных концертных программ.

«Концерт в темноте. Инклюзия» — единственный подобный проект в России московской креативной команды Автономной некоммерческой организации «Центр социокультурных программ „Люди ИН“».

Концерты проходят в необычных условиях — в специально оборудованном пространстве в абсолютной темноте. Необычная обстановка помогает не просто слышать, а «видеть» музыку. Люди с инвалидностью в нем являются активными участниками проекта в разных ролях.

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы — разрушить барьеры между незрячими и видящими людьми. В репертуаре проекта пять программ: романтичная «Все начинается с любви…», поэзия русского зарубежья «Воспоминания Люксембургского сада», история любви двух юных героев «Мгновение времени», инструментальные и танцевальные мелодии русских и зарубежных композиторов «В ритме сердца» и попурри из русских народных песен «Пой, златая Русь!».

Концерты пройдут в творческом индустриальном кластере «Октава» с 10 по 13 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив:

  • 10 апреля, 19:00. «В ритме сердца». Регистрация здесь.
  • 11 апреля, 19:00. «Мгновение времени». Регистрация здесь.
  • 12 апреля, 16:00. «Пой, златая Русь!» Регистрация здесь.
  • 12 апреля, 19:00. «Воспоминания Люксембургского сада». Регистрация здесь.
  • 13 апреля, 16:00. «Всё начинается с любви…» Регистрация здесь.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

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Тулатворческий индустриальный кластер Октава
 

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