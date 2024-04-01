Щекинский гурман отправился на принудительные работы за кражу шоколада и колбасы

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Щекинский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине. В октябре прошлого года мужчина посетил два супермаркета «Пятёрочка» – в одном из них он похитил 22 шоколадки и две упаковки «Охотских» колбасок, а в другом – две палки сырокопчёной колбасы и плитку шоколада.

Не оплатив товар, мужчина причинил магазинам ущерб на общую сумму более 1300 рублей. Ранее воришка уже подвергался административному наказанию за мелкое хищение, поэтому в этот раз суд назначил ему полгода принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства.