Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по рисованию комиксов

Фото школы комиксов "Рисуй комиксы - читай книги"

Желающие пройти путь от задумки до печати собственных комиксов могут присоединиться к творческим сессиям, послушать открытые лекции от преподавателей ТГПУ им. Л.Н Толстого и создателей отечественных комиксов.

Занятие пройдет 31 января в 16 часов в молодежном центре «Родина». После обучения у всех желающих будет возможность представить работы, созданные по мотивам произведений русской классической литературы, на майском конкурсе «Лучшие из лучших».

Образовательный проект «Рисуй комиксы — читай книги» реализуется при грантовой поддержке администрации Тулы. Чтобы стать участником занятий, необходимо заполнить онлайн-форму и подписаться на сообщество.