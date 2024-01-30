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Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по рисованию комиксов
Фото школы комиксов "Рисуй комиксы - читай книги"

Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по рисованию комиксов

На базе молодежного центра «Родина» пройдет занятие образовательного проекта «Рисуй комиксы – читай книги».

Желающие пройти путь от задумки до печати собственных комиксов могут присоединиться к творческим сессиям, послушать открытые лекции от преподавателей ТГПУ им. Л.Н Толстого и создателей отечественных комиксов. 

Занятие пройдет 31 января в 16 часов в молодежном центре «Родина». После обучения у всех желающих будет возможность представить работы, созданные по мотивам произведений русской классической литературы, на майском конкурсе «Лучшие из лучших».

Образовательный проект «Рисуй комиксы — читай книги» реализуется при грантовой поддержке администрации Тулы. Чтобы стать участником занятий, необходимо заполнить онлайн-форму и подписаться на сообщество

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пресс-служба администрации Тулы

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