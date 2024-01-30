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У всех детских садов Тульской области появится свой сайт

У всех детских садов Тульской области появится свой сайт

Новая система повысит качество образовательных услуг.

В Тульской области началось внедрение сайтов на платформе «Госвеб» в дошкольных учреждениях. Благодаря этому инструменту свои информационные ресурсы появятся во всех 225 детсадах региона.

Нововведение позволяет собирать единообразные сайты на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

На платформе «Госвеб» автоматизируются процессы управления и учета в дошкольных учреждениях, родители смогут получать информацию в режиме онлайн.

Новая система повысит качество образовательных услуг и упростит взаимодействие между участниками учебного процесса, сделав его более эффективным и удобным для всех. Сайты детских садов позволят родителям и другим пользователям получать актуальную информацию о деятельности дошкольных учреждений, расписании, режиме питания, мероприятиях и других важных событиях.

Внедрение разработки проводится для создания единого информационного пространства Тульской области в рамках направления «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

В настоящее время в Тульской области все 26 администраций муниципальных образований перешли на платформу «Госвеб». Также разработка внедрена во все школы региона.

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