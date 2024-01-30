Общественные наблюдатели на выборах Президента РФ будут направлены на все избирательные участки Тульской области

Члены штаба обсудили вопросы, связанные с организацией общественного наблюдения на предстоящих выборах президента РФ и подготовкой кандидатов в общественные наблюдатели.

«Организация процесса голосования должна быть на самом высоком уровне, а результаты — не вызывать сомнений. Решить эту задачу можно с помощью общественного наблюдения, — отметила председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области, член Общественной палаты Тульской области Елена Симонова. — Общественные наблюдатели будут направлены на все избирательные участки региона. Кандидаты в общественные наблюдатели прошли необходимое обучение и подготовку с командой преподавателей».

Такая масштабная и качественная подготовка к организации наблюдения стала возможна благодаря активной работе Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Совместно с Ассоциацией «НОМ» была подготовлена программа обучения наблюдателей в Тульской области. Состоялось 57 семинаров, обучение прошли 3 279 кандидатов в наблюдатели во всех муниципальных образованиях региона.