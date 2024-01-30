Общественные наблюдатели на выборах Президента РФ будут направлены на все избирательные участки Тульской области

Члены штаба обсудили вопросы, связанные с организацией общественного наблюдения на предстоящих выборах президента РФ и подготовкой кандидатов в общественные наблюдатели.
«Организация процесса голосования должна быть на самом высоком уровне, а результаты — не вызывать сомнений. Решить эту задачу можно с помощью общественного наблюдения, — отметила председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области, член Общественной палаты Тульской области Елена Симонова. — Общественные наблюдатели будут направлены на все избирательные участки региона. Кандидаты в общественные наблюдатели прошли необходимое обучение и подготовку с командой преподавателей».
Такая масштабная и качественная подготовка к организации наблюдения стала возможна благодаря активной работе Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Совместно с Ассоциацией «НОМ» была подготовлена программа обучения наблюдателей в Тульской области. Состоялось 57 семинаров, обучение прошли 3 279 кандидатов в наблюдатели во всех муниципальных образованиях региона.
Евгений Панфилов
– Обучение проходило насыщенно, живо и интересно: подача теоретического материала сопровождалась практическими включениями — различными активностями слушателей, битвами кейсов, видеороликами, чтобы материал воспринимался легче и результативнее, — рассказал член Общественной палаты Тульской области, кандидат юридических наук Евгений Панфилов. — Участникам семинаров рассказали о новшествах избирательного законодательства, о том, что должен делать наблюдатель, как реагировать на различные ситуации на участке с правовой точки зрения. Порадовало, что в числе участников обучения были как опытные наблюдатели, так и молодые люди, заинтересованные в обеспечении открытости избирательного процесса. Нам, как преподавателям, приятно было увидеть высокий итоговый балл, который получили участники обучения по результатам итогового тестирования. Это значит, что создана настоящая команда будущих общественных наблюдателей, которые готовы профессионально выполнять свои задачи на президентских выборах.