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Кто из тульских поваров прошел в «Битву шефов»
Скриншот из 18 серии 3 сезона «Битвы шефов»

Кто из тульских поваров прошел в «Битву шефов»

Им предстояло приготовить азу по-татарски и киш лорен.

22 января на телеканале «Пятница!» показали 18-й выпуск кулинарного шоу «Битва шефов».

Главные шефы страны Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказались два повара из Тульской области — 33-летний Сергей Погорелов и 28-летний Сергей Харламов. Подробнее о них Myslo уже рассказывал в своей публикации.

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По результатам первого отборочного этапа Сергей Погорелов попал в команду Рената Агзамова. Уроженец Белёва представил шефам печеночный паштет с добавлением фирменной пастилы. Второй туляк — Сергей Харламов представил авторский десерт. Шоколадный шар с манговой начинкой Ренат Агзамов не оценил, а вот шефу Ивлеву десерт пришелся по вкусу. Константин взял Сергея Харламова в свою команду.

В первом туре команды шефов соревновались в приготовлении азу по-татарски.

— Неплохо, но есть к чему стремиться, — сказал шеф Ивлев, попробовав азу Сергея Харламова. 

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Однако в следующий тур шеф Ивлев Сергея Харламова не пропустил. А вот Ренату Агзамову блюдо повара из Белёва понравилось.

— Это попадание в десятку! Молодец! Когда вкусно, тогда вкусно! — похвалил Агзамов Сергея Погорелова.

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Во втором туре команде Агзамова предстояло приготовить киш лорен по классическому рецепту. А оценивал блюда Константин Ивлев. К сожалению, пирог у Сергея Погорелова не удался. 

— На сыром тесте да еще и с семгой и шпинатом... Не вижу, что тут пробовать, — раскритиковал Константин Ивлев, добавив, что в оригинальном рецепте была копченая свиная грудинка, сметана и яйцо.

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— Это не киш лорен, а просто пирог с рыбой и шпинатом. Использовал вместо сливок соус Бешамель по совету Константина, — рассказал Сергей Погорелов.

Второй туляк также покинул шоу, не дойдя до финала. 

Напомним, в новом сезоне поваров ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно, отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы.

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