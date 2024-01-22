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Повара из Тульской области пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Повара из Тульской области пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» в новом интерактивном формате.

Главные шефы страны встретятся на кулинарном ринге и соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказались сразу два повара из Тульской области — 33-летний Сергей Погорелов и 28-летний Сергей Харламов.

Сергей_Погорелов_из_города_Белёв,_Тульской_области.jpg

Сергей Погорелов по образованию сварщик, работает в кулинарии более 10 лет. На кастинг в шоу Сергей принес куриный паштет с соусом из бальзамической свеклы.

Сергей Харламов из Тулы.jpg

Сергей Харламов работает поваром, на кастинг он принес свой авторский десерт — шоколадный шар с начинкой из манго на муссовой подложке из личи, маракуйи и крем-чиза.

Если Сергею Погорелову и Сергею Харламову удастся пройти кастинг шефов, они окажутся в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы. 

Удастся ли Сергеям из Тульской области пройти кастинг, можно увидеть 22 января в 19.00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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