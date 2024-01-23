  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Ночью в Донском горел многоквартирный дом: жителей эвакуировали - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ночью в Донском горел многоквартирный дом: жителей эвакуировали
ГУ МЧС России по Тульской области

Ночью в Донском горел многоквартирный дом: жителей эвакуировали

Для ликвидации последствий пожара привлекли восемь человек и три единицы техники.

Возгорание в доме на улице Молодцова в Донском произошло в ночь на 23 января. В квартире загорелась небольшая комната. Сообщение о возгорании поступило в 2.47.

— На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77 и автолестница для работы на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано в 2.56, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Эвакуировали девять человек, двое из которых — дети. Пострадавших нет. 

В результате пожара в комнате сгорела мебель, а квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий привлекли восемь человек, три единицы техники. 

Причина пожара устанавливается.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:04 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар в многоэтажном доме
Место
ГУ МЧС России по Тульской областиДонской
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«‎Заступились» за девушку: узловчане избили коллегу подруги за интимное сообщение
«‎Заступились» за девушку: узловчане избили коллегу подруги за интимное сообщение
Кто из тульских поваров прошел в «Битву шефов»
Кто из тульских поваров прошел в «Битву шефов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.