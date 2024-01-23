Ночью в Донском горел многоквартирный дом: жителей эвакуировали

ГУ МЧС России по Тульской области

Для ликвидации последствий пожара привлекли восемь человек и три единицы техники.

Возгорание в доме на улице Молодцова в Донском произошло в ночь на 23 января. В квартире загорелась небольшая комната. Сообщение о возгорании поступило в 2.47.

— На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77 и автолестница для работы на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано в 2.56, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Эвакуировали девять человек, двое из которых — дети. Пострадавших нет.

В результате пожара в комнате сгорела мебель, а квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий привлекли восемь человек, три единицы техники.

Причина пожара устанавливается.