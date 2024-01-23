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За выходные сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 29 пьяных водителей
Фото из архива Myslo

За выходные сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 29 пьяных водителей

Четверо из них ранее уже попадались пьяными за рулём. Теперь им грозит уголовная ответственность.

С 19 по 21 января тульские гаишники задержали 29 человек, севших за руль подшофе. 13 из них были пьяны, двое при этом не имели водительского удостоверения.

Девять задержанных отказались от медосвидетельствования, ещё один «отказник» и вовсе не имел прав. Четверым задержанным за рецидив грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяная езда влечёт за собой штраф на сумму 30 тысяч рублей с лишением права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, максимальная санкция по ней – до двух лет лишения свободы.

Вождение в нетрезвом виде – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, приводящих к тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными! Если вам стало известно о фактах пьяной езды, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Тelegram или Viber: +7(999)374-36-13.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 0
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