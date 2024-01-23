За выходные сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 29 пьяных водителей

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Четверо из них ранее уже попадались пьяными за рулём. Теперь им грозит уголовная ответственность.

С 19 по 21 января тульские гаишники задержали 29 человек, севших за руль подшофе. 13 из них были пьяны, двое при этом не имели водительского удостоверения.

Девять задержанных отказались от медосвидетельствования, ещё один «отказник» и вовсе не имел прав. Четверым задержанным за рецидив грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяная езда влечёт за собой штраф на сумму 30 тысяч рублей с лишением права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, максимальная санкция по ней – до двух лет лишения свободы.

Вождение в нетрезвом виде – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, приводящих к тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными! Если вам стало известно о фактах пьяной езды, звоните по телефонам: