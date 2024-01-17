Тульский филиал ГИМ в 2024 году представит несколько новых выставок

Главной из них станет экспозиция «Русская свадьба», посвящённая Году семьи.

С 2 по 8 января в филиале ГИМ в Туле побывали 3000 гостей – они посетили выставки «Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере в первой половине XIX века» и «Шедевры Императорского стеклянного завода XIX-начала ХХ века», новогоднюю программу и разнообразные мастер-классы.

За прошлый год тульский филиал посетили более 30 тысяч человек, из них более 8 тысяч – дети. Более 4000 посетителей музея воспользовались Пушкинской картой.

В 2024 году филиал ГИМ представит тулякам ряд ярких выставочных проектов. В феврале откроется выставка «Красавец мужчина. Мужская мода на рубеже XVIII -XIX веков». Главным проектом станет выставка «Русская свадьба», посвященная традициям и обрядам, связанным с главным семейным торжеством.

Экспозиция «Время. История. Миф. Французские часы» запланирована на ноябрь. Проект представит часы, украшенные композициями с изображением персонажей мировой истории и античной мифологии, в образах которых заложены вечные культурно-исторические и нравственные смыслы.

Эпохе викингов посвящена выставка «Викинги. Путь на Восток». Это монографический показ комплекса материальной культуры скандинавов эпохи викингов, осваивавших речные пути Восточной Европы и ставших частью древнерусского общества.