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На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 18 января

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 18 января

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей» о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 13-33 (нечётн.),
  • ул. Гайдара, 5,
  • ул. М. Мазая, 8-22 (чётн.), 29,
  • ул. Аносова, 8, 9, 11,
  • ул. Чаплыгина, 10,
  • ул. Бардина, 5-14,
  • ул. Пролетарская, 28,
  • ул. Ложевая, 123,
  • ул. Гармонная, 26,
  • ул. Степанова, 89-а,
  • пр-т Ленина, 139-а, 143, 143-а, 143-б, 145, 147 к. 1, 149, 151,
  • 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
  • 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
  • п. Лихвинка: пр-д Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 2-б,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 7-а,
  • ул. Весенняя, 1-12,
  • ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.),
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 7-а, 8-а, 12,
  • Московское шоссе, 2-30 (чётн.), 2-л, 2-и, 6-а,
  • мкр. Солнечный: 2-7-й Солнечные проезды,
  • п. Октябрьский: ул. Шишкова, 4-12 (чётн.), 3-17 (нечётн.),
  • 5-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 10-а, 20-а,
  • 6-й пр-д, 1-10, 3-а, 9-а, 9-б.

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