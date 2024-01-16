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Царский суп-юрма, лепешка калабью и узвар: туляков приглашают отведать блюда средневековой кухни
Фото пресс-службы музея Куликово поле.

Царский суп-юрма, лепешка калабью и узвар: туляков приглашают отведать блюда средневековой кухни

На дегустацию музей-лаборатория пространства «Археология» в Музейном квартале Тулы приглашает с 20 января по 18 февраля.

Гостям предложат попробовать царский суп-юрму, лепешку калабью и куликовские блины-гречишники, кашу из полбы с грибами и узвар. Дегустацию архаичных блюд и напитка будет сопровождать рассказ о традициях русской трапезы и сакральных продуктах на столах наших предков.

Исконно русское печево калабью впервые упоминается в новгородских берестяных грамотах. В XIV веке лепешку прозвали колобком. На дегустации ведущий назовет ингредиенты, из которых готовили калабью хозяйки на Руси, и поделится тонкостями выпекания круглой лепешки.

Юрма — это наваристый суп на основе рыбного и куриного бульонов — «наследство» тулякам от финно-угорских племен, которые в прошлом жили на тульской земле. Это блюдо считалось важным атрибутом царского застолья и парадного ужина представителей привилегированных сословий. 

Для посетителей пространства «Археология» юрму приготовят по рецепту советского и российского историка, знатока русской кулинарии Вильяма Похлебкина.

На смену юрме придет каша из полбы с грибами. Завершающим пунктом средневекового меню станут блины-гречишники — любимое печево жителей Куликова поля в XIV веке. 

Сытные блюда средневековой кухни посетители пространства «Археология» запьют узваром. Этот напиток из запаренных ягод и фруктов, пряностей и меда называли «отваром» и «наваром» и употребляли горячим.

Музей-лаборатория Пространства Археология.jpg

Интерактивная кулинарная программа «Средневековая кухня» основана на исторических документах, литературных памятниках и отчётах фольклорно-этнографических экспедиций музея-заповедника «Куликово поле».

Посетить исторические встречи с дегустацией можно по адресу: Тула, улица Металлистов, дом 8. 6+
 

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Место
музей-заповедник Куликово поле

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