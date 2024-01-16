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Тонировка «в ночь» и наглость: на ул. Демонстрации встретили торопыгу

Тонировка «в ночь» и наглость: на ул. Демонстрации встретили торопыгу

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе железнодорожного переезда, который находится напротив дома № 195-а по ул. Демонстрации в областном центре. На кадрах видно, как водитель Lada Priora ведет себя «не по-спортивному».

«Мост в сторону Мясново. На „Приоре“ — красавчик. У меня — главная дорога, а у него — „в ночь“ тонировка и наглость. Время и дата актуальны», — уточнил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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