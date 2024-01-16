Скетч-шоу без слов: туляк Илья Аксенов снялся в новом сериале «На работу!»

Фото телеканала ТНТ.

С 30 января на телеканале ТНТ начнется показ скетчкома «На работу!». Это проект, полностью построенный на визуальном юморе. Автор идеи скетчкома — актриса и комик Анастасия Резник («Капельник», «Непослушная»), режиссер — наш земляк Илья Аксенов (первый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник», «Родные»).

Анастасия и Илья в сериале, как и в реальной жизни, — супруги. По сюжету они хватаются за любую работу в попытках выжить в большом городе и накопить денег на дом мечты.

Авторы сериала называют свой проект «единственным на российском телевидении скетч-шоу без слов, полностью построенным на визуальном юморе; наследником Леонида Гайдая, Чарли Чаплина, „Мистера Бина“ и „Маски-Шоу“». В центре сюжета — семейная пара: уверенный в себе лох и неуверенная в себе красавица. Они живут в крохотной квартирке, но зато в большом городе — Москве, где найти работу так же просто, как и потерять.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, зрители увидят, как семейная пара проводит утро, собирается на работу, трудится на фуд-кортах и в барах, в мегамоллах и дарксторах, цветочных и массажных салонах и т. д. Ежедневно они попадают в массу забавных ситуаций, которые могут произойти только между персоналом и вечно недовольными клиентами.

Илья Аксенов:

— Изначально наш проект вырос из соцсетей и стал полноценным скетчкомом, когда сформировалась идея обычной молодой семьи, живущей в ипотеку. Мы снимали его без слов, чтобы скетчи были универсальны и понятны всем зрителям, а не только русскоязычной аудитории. Я фанат Леонида Гайдая, Чарли Чаплина, Бастера Китона; мне нравится жанр эксцентричных комедий с юмором, построенных на действиях, он доступен всем: от маленьких детей до бабушек. Мне кажется, сериал стоит посмотреть, чтобы узнать себя, своих коллег, зарядиться на рабочий ритм. Работа — это очень трудно, она забирает много сил и энергии, для многих людей работа — это обязаловка, способ выжить. Нам хотелось, чтобы такая сложная вещь, как выживание на работе, хотя бы в нашем сериале выглядела весело, забавно и легко.