В Туле оборудуют пять мест для крещенских купаний

В Туле официально определены места проведения организованных крещенских купаний:
- 2 купели в ЦПКиО им. П.П. Белоусова на среднем пруду;
- купель в д. Барыбинка, храм св. апостола Андрея Первозванного;
- купель в Богородичном Щегловском мужском монастыре на ул. Л. Чайкиной, д. 1;
- территория родника, купель в п. Горелки, ул. Мирная, 17-б.
На водных объектах будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.
Места проведения крещенских купаний оборудуют пунктами переодевания (в местах купания на открытой воде) и обогрева. Для участников мероприятия будет организован горячий чай.
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