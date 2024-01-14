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В Туле оборудуют пять мест для крещенских купаний
Фото из архива Myslo.

В Туле оборудуют пять мест для крещенских купаний

На водных объектах будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.

В Туле официально определены места проведения организованных крещенских купаний: 

  • 2 купели в ЦПКиО им. П.П. Белоусова на среднем пруду; 
  • купель в д. Барыбинка, храм св. апостола Андрея Первозванного; 
  • купель в Богородичном Щегловском мужском монастыре на ул. Л. Чайкиной, д. 1; 
  • территория родника, купель в п. Горелки, ул. Мирная, 17-б.

На водных объектах будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.

Места проведения крещенских купаний оборудуют пунктами переодевания (в местах купания на открытой воде) и обогрева. Для участников мероприятия будет организован горячий чай.

 

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