В Туле оборудуют пять мест для крещенских купаний

Фото из архива Myslo.

На водных объектах будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.

В Туле официально определены места проведения организованных крещенских купаний:

2 купели в ЦПКиО им. П.П. Белоусова на среднем пруду;

купель в д. Барыбинка, храм св. апостола Андрея Первозванного;

купель в Богородичном Щегловском мужском монастыре на ул. Л. Чайкиной, д. 1;

территория родника, купель в п. Горелки, ул. Мирная, 17-б.

На водных объектах будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.

Места проведения крещенских купаний оборудуют пунктами переодевания (в местах купания на открытой воде) и обогрева. Для участников мероприятия будет организован горячий чай.

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