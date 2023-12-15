Выставочное пространство «Фонд искусств» в Туле открылось для посетителей

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Для туляков открылось уникальное выставочное пространство «Фонд искусств». Теперь посетители увидят экспонаты,

которые хранились в запасниках и не были доступны для показа.



Так, накануне состоялся первый вернисаж, участникам которого провели экскурсию по выставке «Шедевры ХХ века из коллекции Тульского музея изобразительных искусств». На экспозиции представлены произведения прославленных отечественных художников. Среди них мастера русского авангарда Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Василий Рождественский, Роберт Фальк, Александр Тышлер, художники-академики Евсей Моисеенко, Зураб Церетели, Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко.

Помимо живописных работ, в экспозиции можно увидеть скульптуру и

декоративно-прикладное искусство ведущих отечественных мастеров: Лазаря Гадаева, Андрея Древина, Анатолия Камардина, Валерия Малолеткова.

Как сообщили в Тульском музейном объединении, увидеть экспонаты можно до 17 марта.

Выставочный зал «Фонд искусств» расположен по адресу: г. Тула, ул. Ф.

Энгельса, 64.