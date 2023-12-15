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Банк России поднял ключевую ставку до 16% годовых
Фото из архива Myslo

Банк России поднял ключевую ставку до 16% годовых

На один процентный пункт.

Центробанк поднял ключевую ставку до 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

— По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, — сообщили в Банке России.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

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